Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Министр финансов США Джанет Йеллен в выходные заявила, что план стимулирования на $4 трлн, предложенный Джо Байденом, должен быть принят, и даже если в США временно ускорится инфляция и вырастут ставки, это все равно будет "плюсом". На этом фоне могут активизироваться ожидания, что ФРС ужесточит политику, и доллар в понедельник может восстановиться, а рубль может скорректироваться до 73 руб./$1, указывают эксперты инвестбанка.

Рублёвые гособлигации дешевели в пятницу. Аналитики Sber CIB связывают это с тем, что рынок ждет от ЦБ повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов и жестких комментариев. Если в понедельник выйдут данные о том, что в мае месячная инфляция превысила 0,6%, доходности среднесрочных и краткосрочных рублёвых госбумаг будут расти, прогнозируют в инвестбанке.

Значимых событий в понедельник не предвидится, и цена на нефть марки Brent должна стабилизироваться около $71,5 за баррель, считают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.