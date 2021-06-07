Идея дня: акции Autodesk, скорее всего, снизятся - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" ожидает снижения акций Autodesk Inc., говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"Разработчик ПО для проектирования Altium +40% после предложения о поглощении от лидера сектора - Autodesk. Altium отклонил предложение, посчитав его слишком низким с учётом перспективы роста своих облачных решений. Акции Autodesk, скорее всего, снизятся. Предложение о покупке сигнализирует о возможной неспособности компании расти органически. Кроме того, возникает неопределенность для акционеров в случае, если компания решит увеличить цену своего предложения", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.