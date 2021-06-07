10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,20% интересны для покупки - ПСБ

10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,20% годовых интересны инвесторам для покупки, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх еще на 1-5 б.п, доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,23% (+6 б.п. за неделю), доходность гособлигаций срочностью 1-5 лет выросла на 15-20 б.п., констатирует эксперт банка.

"Уменьшение угла наклона кривой доходности ОФЗ за счет роста доходности коротких ОФЗ за последние две недели, на наш взгляд, справедливо отражает ожидания повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях в июне-июле. По нашим оценкам, в предстоящую пятницу с большей вероятностью регулятор повысит ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. Этому способствуют высокая инфляция в мае-июне, высокие темпы розничного кредитования и необходимость охлаждения спроса, который превышает возможности предложения", - указывает Монастыршин.

По мнению аналитика ПСБ, в понедельник вероятно сохранение цен ОФЗ вблизи текущих уровней.

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