Главные события недели - Sber CIB

Главное событие текущей недели, по мнению аналитиков Sber CIB - заседание Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу. Регулятор рассмотрит два основных варианта - повышение ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Рынок по большей части ждет, что ЦБ будет действовать решительно, полагают в Sber CIB, так как инфляция в мае не снизилась, а риторика представителей регулятора ужесточилась.

7 июня:

- Отчётность Сбербанка по РСБУ за пять месяцев;

- Международное агентство по атомной энергии обсудит иранскую ядерную программу;

- Инфляция в России за май.

8 июня:

- Всемирная торговая организация обсудит возможности наращивания производства вакцин от коронавируса;

- В США выйдут индекс оптимизма малого бизнеса за май (NFIB) и апрельские данные по торговому балансу;

- Финальный ВВП еврозоны за первый квартал;

- Промышленное производство за май и индекс ожиданий от ZEW за июнь в Германии.

9 июня:

- Данные по оптовым товарным запасам в США за май;

- Данные по инфляции и индекс цен производителей за май в Китае.

10 июня:

- Решение по ставке ЕЦБ и конференция его главы Кристин Лагард;

- Возобновление переговоров по иранской ядерной сделке в Вене;

- Публикация ежемесячного отчёта ОПЕК по рынку нефти;

- Инфляция за май в США.

11 июня:

- Заседание Банка России по ключевой ставке и конференция его главы Эльвиры Набиуллиной;

- Розничные продажи в России и еврозоне за апрель;

- Начало саммита "большой семерки" в Корнуолле;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июнь в США.

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