Укрепление рубля до 72 руб./$1 в ближайшей перспективе не исключено - BCS Express

Укрепление курса рубля к доллару до уровня в 72 руб./$1 в ближайшей перспективе не исключено, говорится в комментарии BCS Express.

"Что касается курса пары USD/RUB, то он в пятницу вышел вниз из боковика последних дней и наконец-то дошел до обозначенных ранее целей в диапазоне 72,5-73 руб./$1. Закрытие прошлой недели проходило около 72,8 руб./$1. Возможно ли более существенное укрепление рубля, например, до 72 руб./$1? На мой взгляд, в ближайшей перспективе подобный сценарий исключать нельзя, особенно если цены на нефть останутся около текущих значений, а Центробанк в пятницу примет решение о повышении ставки до 5,5%", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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