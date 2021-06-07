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07 июня 2021 года 09:21
Укрепление рубля до 72 руб./$1 в ближайшей перспективе не исключено - BCS Express
Укрепление курса рубля к доллару до уровня в 72 руб./$1 в ближайшей перспективе не исключено, говорится в комментарии BCS Express. "Что касается курса пары USD/RUB, то он в пятницу вышел вниз из боковика последних дней и наконец-то дошел до обозначенных ранее целей в диапазоне 72,5-73 руб./$1. Закрытие прошлой недели проходило около 72,8 руб./$1. Возможно ли более существенное укрепление рубля, например, до 72 руб./$1? На мой взгляд, в ближайшей перспективе подобный сценарий исключать нельзя, особенно если цены на нефть останутся около текущих значений, а Центробанк в пятницу примет решение о повышении ставки до 5,5%", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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