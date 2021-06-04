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04 июня 2021 года 18:48
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Apple, Facebook и Alphabet на следующей неделе
Акции Apple, Facebook и Alphabet будут интересны на следующей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "Бумаги Apple Inc. близки к диагональной поддержке $123,5. В районе $120 проходит статический уровень. Оттуда возрастет вероятность отскока. При таком раскладе ближайшее сопротивление - $130", - отмечает эксперт. Бумаги Facebook Inc. начали снижаться от второй вершины, образованной историческими максимумами. Котировка на закрытии четверга - $326. В целом идет движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Пока позитивный импульс затих. На взгляд Холоденко, есть вероятность, что поддержкой в рамках фигуры может стать не нижняя граница фигуры ($315), а горизонтальная зона $305-298. "Бумаги Alphabet Inc. с октября 2020г движутся в рамках среднесрочного восходящего канала. Акции нарисовали двойную вершину, не дойдя до верхней границы фигуры. Котировка на закрытии четверга - $2348. Бумаги могут нащупать поддержку в районе $2250. Если она будет пройдена, то следующая опорная точка - $2150", - указывает аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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