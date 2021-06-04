"Атон" повышает рейтинг "Татнефти" до "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты "Татнефти" за 1К21 были поддержаны улучшением макроэкономической конъюнктуры: EBITDA и чистая прибыль выросли на 35% кв/кв и 75% кв/кв соответственно, при этом оказались близки к консенсус-прогнозам", - отмечают аналитики "Атона" Анна Бутко и Мария Федорова.

Эксперты ожидают, что компания продолжит улучшать результаты в этом году - повышение рентабельности нефтепереработки должно дополнительно поддержать динамику во 2П21.

"Хотя инвесторы были разочарованы финальными дивидендами за 2020г, которые обеспечивают доходность всего 2,4%, мы ожидаем, что более сильные показатели 2021г позволят "Татнефти" предложить доходность не менее 6,8% по итогам 2021г (по оценкам "Атона", исходя из минимального коэффициента выплат 50% чистой прибыли). "Татнефть" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021 4,3x, который соответствует дисконту 21% к среднему 5-летнему значению и 1% к аналогам. Учитывая текущий потенциал роста 21% до нашей целевой цены, мы повышаем рейтинг "Татнефти" до "выше рынка", - указывают Бутко и Федорова.

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