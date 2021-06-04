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04 июня 2021 года 17:48
Акции АЛРОСА, Headhunter и "Белуга Групп" будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "АЛРОСА", Headhunter и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "АЛРОСА" опубликует отчет по продажам за май 10 июня. В предыдущие месяцы компания показала отличные результаты на фоне сохраняющегося высокого спроса. По мнению аналитика BCS Express Дмитрия Пучкарева, майские результаты также ожидаются сильными, однако стоит учитывать, что в этот период число заражений коронавирусом в стране достигло рекордных уровней. Это могло негативно отразиться на активности в гранильном сегменте. Важно будет обратить внимание на комментарии менеджмента по состоянию рынка и возможным прогнозам на будущее. "Акции "АЛРОСА" с технической точки зрения сильно выросли за последнюю неделю и выглядят перекупленными. Осцилляторы готовятся дать сигнал на продажу. В случае ухудшения данных по продажам в квартальном сопоставлении бумаги могут получить триггер к коррекции. Ближайшей целью в таком сценарии можно обозначить зону 112,5-113 руб.", - отмечает Пучкарев. Эксперт также обращает внимание на то, что акционеры Headhunter, Elbrus Capital и Goldman Sachs на этой неделе объявили о размещении 4,5 млн АДР компании, цена установлена на уровне $37 за бумагу (около 2710 руб.). На этой новости акции скорректировались на 11% от максимумов конца мая. Первая реакция бумаг: новости о продаже части пакета бумаг акционерами традиционно воспринимаются рынком негативно. Однако на долгосрочном горизонте размещение должно оказать позитивное влияние на акции Headhunter через увеличение ликвидности и показателя free-float, полагает аналитик инвесткомпании. "Белуга Групп" 4 июня объявила о готовящемся SPO акций. "Примечательное отличие от HeadHunter в том, что на размещение будет направлен казначейский пакет, - указывает Пучкарев. - В моменте акции неплохо скорректировались на новостях, но если взглянуть на долгосрочные перспективы, то проведение SPO - отличный драйвер для роста бумаг. На текущий момент наиболее очевидный слабый момент в кейсе Белуги - низкая ликвидность и free-float. Из-за этого на акцию сильное влияние оказывают спекулянты, а долгосрочные инвесторы могут обходить ее стороной из-за повышенной волатильности. В случае SPO акции должны стать более привлекательными для широкого круга инвесторов. Учитывая перспективы роста, обозначенные до 2024г текущая просадка - интересный момент для набора позиций". При этом эксперт BCS Express отметил, что пока цена размещения не была обозначена. Если она окажется ниже текущей рыночной стоимости бумаг, то не исключена более глубокая просадка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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