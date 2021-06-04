"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $395

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целевой ценой $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $352, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Mastercard - одна из крупнейших международных платежных систем. Активно работает не только в офлайн-секторе, но и развивает услуги онлайн- платежей. Демонстрирует стабильный рост бизнеса, а также сохраняет перспективы увеличения чистой прибыли по мере открытия границ и повышения туристической активности", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $395. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $352, риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают эксперты инвесткомпании.

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