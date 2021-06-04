"Финам" рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 6,19 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Интер РАО", как оператор ТЭС и основной экспортер электроэнергии, выиграет от текущих тенденций в секторе, - пишут аналитики "Финама". - Операционный и финансовый отчет за I1К21 отразил сильное улучшение производственных показателей в генерации и сбытах, а также рост выручки и EBITDA на 16% (г/г) и 24% (г/г) соответственно. Экспортное направление показало практически двукратное увеличение поставок в I квартале вкупе с сильным ростом цен на зарубежных рынках. По прогнозам, "Интер РАО" выйдет в этом году на рекордную EBITDA 137 млрд руб. В 2022г генератор начнет вводить модернизированные в рамках "КОММод" объекты".

Долгосрочная стратегия операционного роста остается в силе, и она, по мнению экспертов, должна стать основой для увеличения рыночной доли компании в РФ, а также финансовых показателей.

"Это самая финансово обеспеченная компания в секторе, и инвестиционная программа не должна потребовать привлечения существенного кредитного финансирования или поставить дивиденды под риск. Мы готовы подтвердить нашу рекомендацию "покупать" по акциям IRAO с целевой ценой 6,19 рубля на апрель 2022г (апсайд составляет 23%)", - заключают аналитики инвесткомпании.

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