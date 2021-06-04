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04 июня 2021 года 15:17
Цены золота и серебра готовы к средне- и долгосрочному снижению - Julius Baer
Спрос на золото и серебро как на защитные активы должен снизиться еще больше на фоне снижения рисков роста инфляции, что приведет к падению цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "Более благоприятные, чем ожидалось, показатели рынка труда в США оказали вчера давление на золото и серебро, что свидетельствует о том, что фокус металлов вернулся к росту экономики. Мы по-прежнему уверены в восстановлении глобального роста и считаем, что на фоне снижения инфляционных рисков спрос на золото и серебро как на защитные активы должен снизиться еще больше. Это вряд ли будет компенсировано восстановлением спроса в Азии, и мы считаем, что цены будут скорее снижаться, чем расти. По мере восстановления цен в течение последних нескольких недель рынки золота и серебра опровергли наше мнение о том, что более доминирующим фактором влияния на цены являются перспективы экономического роста, а не инфляция в США, динамика доллара США или доходность облигаций США", - отмечает эксперт банка. После того, как в четверг частные показатели рынка труда США оказались лучше, чем ожидалось, цены на драгоценные металлы снова оказались под давлением. Золото потеряло 2%, а серебро снизилось на 2,6%, поскольку оптимизм в отношении экономики вернулся на финансовые рынки, вынудив краткосрочных трейдеров и участников движения за трендом закрыть позиции. "Рынок труда США в пятницу останется в центре внимания, так как будет опубликован долгожданный официальный отчет, проливающий свет на создание рабочих мест, заработную плату и уровень безработицы в мае. Неожиданные новости могут спровоцировать рост волатильности цен на золото и серебро. Если выходить за рамки США, мы по-прежнему уверены в восстановлении мировой экономики в этом году и отсутствии длительного роста инфляции", - указывает Менке. Стратег банка категорически не согласен с утверждением, что недавний рост инфляции является следствием печатания денег крупнейшими мировыми центральными банками. Поэтому он считает, что на фоне снижения рисков роста инфляции спрос на золото и серебро как на защитные активы должен снизиться еще больше, что приведет к снижению цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Это вряд ли будет компенсировано восстановлением спроса в Азии, - полагает аналитик Julius Baer. - Хотя импорт в Китай и Индию в последнее время вырос, мы расцениваем это как восстановление истощенных запасов, а не как долгосрочный подъем. Опять же, учитывая перспективы роста экономики, мы будем очень удивлены, если спрос на драгоценные металлы превысит уровень, наблюдавшийся в течение последних нескольких лет. История о структурном характере роста спроса в Азии потеряла свою привлекательность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
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