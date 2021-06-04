Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4170-4220п в пятницу - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4170-4220 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Угроза формирования паттерна "двойная вершина" сохраняется. Впрочем, отскок от уровня 4170 пунктов в четверг является позитивным сигналом, так как "быки" не готовы отступать от области исторического максимума. Индикаторы сигнализируют о смешанной технической картине в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Также аналитики обращают внимание, что в пятницу будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в не аграрных секторах США за май. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя до более 650 тыс. против 266 тыс. в апреле.

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