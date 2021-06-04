Решение Минфина об исключении доллара из валют ФНБ не должно отразиться на рубле - Райффайзенбанк

Решение Минфина об исключении доллара из валют Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должно отразиться на курсе рубля, считают в Райффайзенбанке.

"На наш взгляд, решение об обнулении доли долларов в ФНБ никак не отразится на локальном валютном рынке и курсе рубля. Во-первых, сама транзакция будет проводиться, скорее всего, внутренней проводкой, и локальные игроки не увидят продаж долларов. Во-вторых, даже если какие-то операции на открытом рынке и последуют, они не должны коснуться курса рубля, ведь изменения происходят внутри валютной части средств ФНБ (доллары будут обмениваться напрямую на евро/юани в обход рубля)", - пишут эксперты банка.

Также аналитики отмечают, что сам факт изменения структуры ФНБ не является обязательным условием для аналогичных изменений валютной структуры иностранных активов ЦБ. Более того, по мнению экспертов Райффайзенбанка, регулятор вряд ли когда-либо полностью откажется от долларовых активов в своем портфеле (это, как минимум, было бы нецелесообразно с точки зрения диверсификации активов, полагают аналитики).

"Решение об отказе от долларов в качестве средства для пополнения ФНБ при этом, скорее всего, повлияет на структуру покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако это не повлияет на курс рубля к доллару (покупка других валют за рубли предполагает изначально покупку доллара и затем конвертацию в соответствующую валюту, учитывая большую ликвидность пары USD/RUB в сравнении с другими рублевыми парами), а лишь изменит обороты торгов", - указывают эксперты Райффайзенбанка.

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