.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital позитивно оценивает перспективы котировок акций АЛРОСА
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июня 2021 года 12:48
ITI Capital позитивно оценивает перспективы котировок акций АЛРОСА
Аналитики ITI Capital позитивно оценивают перспективы котировок акций "АЛРОСА" на фоне вероятного роста цены на алмазы на фоне дефицита предложения, говорится в комментарии инвесткомпании. "Президент "АЛРОСА" Сергей Иванов рассказал о планах продолжить повышать цены на продукцию компании ввиду сильного спроса со стороны конечных потребителей при образовавшимся на рынке структурном дефиците после значительного сокращения производства алмазов из-за ограничений связанных с COVID-19. При этом он обещал, что повышение цен будет последовательным и осторожным, так как компания стремится не повредить балансу рынка обеспечить "здоровье" отрасли в долгосрочной перспективе", - отмечают эксперты. Запасы добывающих компаний, по оценке Иванова, к концу 1К21 упали до минимума за всю историю при том, что в среднем с начала года в США, ключевым потребителем конечной продукции алмазной отрасли, спрос на ювелирную продукцию превышает уровни успешного 2018 года, обращают внимание аналитики инвесткомпании. В Китае с начала года продано примерно на 10% больше ювелирных изделий, чем в относительно успешных 2018 и 2019 годах. Цены на алмазы после ряда поступательных повышений со стороны доминирующих алмазодобытчиков ("АЛРОСА" и De Beers) на 9% с начала года и в ряде позиций превысили доковидные уровни начала 2020 года, но сейчас цены все еще на 17% ниже средних уровней начала 2010-х годов, отмечают в ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
04 июня 2021 года 18:48
Акции Apple, Facebook и Alphabet будут интересны на следующей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "Бумаги Apple Inc. близки к диагональной поддержке $123,5. В районе $120 проходит статический уровень. Оттуда возрастет вероятность отскока. При таком раскладе... читать дальше
.04 июня 2021 года 18:17
"Атон" повышает рейтинг "Татнефти" до "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты "Татнефти" за 1К21 были поддержаны улучшением макроэкономической конъюнктуры: EBITDA и чистая прибыль выросли на 35% кв/кв и 75% кв/кв соответственно, при этом оказались близки к... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:48
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "АЛРОСА", Headhunter и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "АЛРОСА" опубликует отчет по продажам за май 10 июня. В предыдущие месяцы компания показала отличные результаты на фоне сохраняющегося... читать дальше
.04 июня 2021 года 17:22
Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций НЛМК, говорится в комментарии инвесткомпании. "НЛМК" и Минпромторг РФ подписали меморандум о намерениях по проекту строительства нового производства на базе Стойленского ГОКа, отмечается в комментарии. Проект предполагает расширение... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целевой ценой $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $352, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Mastercard - одна из крупнейших... читать дальше
.04 июня 2021 года 16:20
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Интер РАО", как оператор ТЭС и основной экспортер электроэнергии, выиграет от текущих... читать дальше
.04 июня 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Устойчивое финансовое положение... читать дальше
.04 июня 2021 года 15:17
Спрос на золото и серебро как на защитные активы должен снизиться еще больше на фоне снижения рисков роста инфляции, что приведет к падению цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "Более... читать дальше
.04 июня 2021 года 14:50
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 31,1% для обыкновенных акций и 29,2% для... читать дальше
.04 июня 2021 года 14:20
Elastic обладает большим потенциалом для роста числа новых клиентов по мере распространения облачных приложений и анализа данных, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Elastic - входит в наш топ-10 акций США - отчитался в четверг лучше прогнозов на фоне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.