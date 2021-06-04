ITI Capital позитивно оценивает перспективы котировок акций АЛРОСА

Аналитики ITI Capital позитивно оценивают перспективы котировок акций "АЛРОСА" на фоне вероятного роста цены на алмазы на фоне дефицита предложения, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Президент "АЛРОСА" Сергей Иванов рассказал о планах продолжить повышать цены на продукцию компании ввиду сильного спроса со стороны конечных потребителей при образовавшимся на рынке структурном дефиците после значительного сокращения производства алмазов из-за ограничений связанных с COVID-19. При этом он обещал, что повышение цен будет последовательным и осторожным, так как компания стремится не повредить балансу рынка обеспечить "здоровье" отрасли в долгосрочной перспективе", - отмечают эксперты.

Запасы добывающих компаний, по оценке Иванова, к концу 1К21 упали до минимума за всю историю при том, что в среднем с начала года в США, ключевым потребителем конечной продукции алмазной отрасли, спрос на ювелирную продукцию превышает уровни успешного 2018 года, обращают внимание аналитики инвесткомпании. В Китае с начала года продано примерно на 10% больше ювелирных изделий, чем в относительно успешных 2018 и 2019 годах.

Цены на алмазы после ряда поступательных повышений со стороны доминирующих алмазодобытчиков ("АЛРОСА" и De Beers) на 9% с начала года и в ряде позиций превысили доковидные уровни начала 2020 года, но сейчас цены все еще на 17% ниже средних уровней начала 2010-х годов, отмечают в ITI Capital.

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