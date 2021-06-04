Резкие движения на рынке ОФЗ в ближайшее время маловероятны - Уралсиб

Резкие движения на рынке рублевых облигаций в ближайшее время маловероятны, говорится в комментарии аналитика Уралсиба Ирины Лебедевой.

"Рынок ОФЗ в четверг преимущественно снижался, правда, объем торгов оказался невысоким, скорее, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Основные продажи фиксировались на среднем участке суверенной кривой, на сроке до погашения 6-7 лет. По части бумаг в этом диапазоне снижение котировок превысило 0,2% от номинала, рост доходности составил 4-5 б.п. Мы не ждем пока резких движений на долговом рынке, но и поводов для оптимизма сейчас нет", - отмечает эксперт корпорации.

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