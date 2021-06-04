Бумаги МТС привлекательны для средне- и долгосрочных инвестиций - "Открытие Брокер"

Бумаги "МТС" привлекательны для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что "МТС" будет трансформироваться в IT-компанию, а в 2022 году может состояться первичное размещение акций МТС-Банка. Бумаги "МТС" прочно занимают место среди наиболее интересных дивидендных акций, а перспектива развития в новых областях делает их ещё более привлекательными для среднесрочных и долгосрочных вложений", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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