Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 2-5 б.п. в пятницу - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2-5 б.п. в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Негативным фактором для рынка выступают ожидания повышения долларовых и рублевых ставок, говорится в комментарии банка.

Доходности 10-летних ОФЗ 26235 в четверг выросла до 7,22% (+2 б.п.), доходность ОФЗ срочностью до 5 лет выросла на 3-4 б.п. Давление на российские облигации оказал рост доходности облигаций на глобальном рынке, отмечает Монастыршин. Инвесторы повысили ожидания относительно завершения монетарных стимулов ФРС после хорошей статистики по рынку труда в США и сильных индексов деловой активности.

Первый зампред ЦБР Ксения Юдаева в четверг сообщила, что на заседании 11 июня Банк России будет рассматривать в качестве основных вариантов повышение ключевой ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше.

ОФЗ 26217 с погашением в августе уже торгуются с доходностью 5,6% годовых, а ОФЗ 25083 с погашением в декабре - 5,9%. Таким образом, обращает внимание эксперт ПСБ, повышение ставки на 50 б.п. (до 5,5% годовых) уже учтено в ценах гособлигаций.

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