Котировки нефти останутся в пятницу в диапазоне $70-72/барр. - ПСБ

Котировки нефти останутся в пятницу, скорее всего, в диапазоне $70-72 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Котировки нефти марки Brent завершают неделю ростом, но под конец темпы его немного затухают, констатирует аналитик ПСБ.

Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 5,1 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 1,5 млн барр., а запасы дистиллятов - на 3,7 млн барр. Поставки бензинов снизились на 3,5%, что вкупе с ростом запасов других нефтепродуктов говорит пока о вялом спросе в преддверии автомобильного сезона (данные за прошлую неделю), отмечает Крылова.

"Мы полагаем, что цена нефти марки Brent останется по итогам недели в зоне $70-72 за баррель, а динамика следующей недели будет прежде всего определяться данными по спросу и прогнозами по рынку от ОПЕК и МЭА", - указывает эксперт ПСБ.

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