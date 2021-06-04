Вероятно ослабление рубля до 73,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Вероятно ослабление рубля до уровня 73,5 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Также, по мнению экспертов инвестбанка, в пятницу можно ожидать, что цена нефти марки Brent достигнет $72,7 за баррель. Если число рабочих мест в США по итогам мая вырастет, это можно будет рассматривать как хороший знак с точки зрения будущего спроса на нефть, отмечают аналитики Sber CIB.

Представители Банка России в четверг подтвердили устойчивость высокой инфляции и дали понять, что в июне следует ожидать ужесточения денежно-кредитной политики. В пятницу рублёвый госдолг может подешеветь, указывают эксперты Sber CIB.

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