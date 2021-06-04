Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ПМЭФ, корпоративные новости и макростатистика:

- Продолжается Петербургский международный экономический форум, ожидается выступление Владимира Путина;

- "Татнефть" представит отчётность за первый квартал;

- ВТБ проведет годовое собрание акционеров;

- В России выйдут ежемесячные социально-экономические показатели, в том числе статистика по розничной торговле (19:00 МСК).

- В США выйдут данные по уровню занятости вне сельского хозяйства, а также отчёт Baker Hughes по числу буровых установок на нефть;

- Агентство Moody's обновит суверенный рейтинг РФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.