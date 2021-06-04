Вероятно умеренное ослабление рубля в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятно умеренное ослабление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль в четверг так и не решилась на "штурм" сильнейшей поддержки 73 руб./$1. В пятницу утром торги вяло проходят вблизи отметки 73,3 руб./$1. Особого желания купить валюту в преддверии выходных на рынке не будет, никаких рисков до понедельника не видно. Но мы ждем умеренного ослабления российской валюты, день она может завершить чуть выше отметки 73,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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