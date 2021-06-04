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04 июня 2021 года 09:12
Возможен уход котировок акций "Газпром нефти" ниже 400 руб. - BCS Express
Возможен уход котировок акций "Газпром нефти" ниже 400 рублей за штуку на фоне коррекции, говорится в комментарии BCS Express. "Котировки акций "Газпром нефти" (+1,7%) показали в четверг лучшую динамику в нефтегазовом секторе, переписаны максимумы с марта прошлого года. На фоне локальной перекупленности допускаем некоторую коррекцию с возвратом ниже 400 рублей за бумагу, но общая тенденция все равно пока останется растущей", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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