Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 4 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (14:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14:00 МСК);

- ключевой отчет о занятости в США в мае (15:30 МСК);

- производственные заказы США в апреле (17:00 МСК);

- финансовые результаты "Татнефти" за 1К21 по МСФО;

- акции "Акрона" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- Петербургский международный экономический форум.

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