"Финам" рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 31738 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 31738 рублей, что предполагает потенциал роста около 17% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Норникель" - компания с самой высокой рентабельностью в отрасли. Снижение объемов добычи в 1 половине 2021 года в связи с подтоплением рудников и аварией на НОК будет компенсировано высокими цена на металлы, отмечают эксперты. Вместе с тем, указывают они, эффект от аварий не позволил котировкам бумаг "Норникеля" в полной мере реализовать потенциал роста, который все еще остается достаточно высоким.

Компания увеличивает капитальные вложения и переходит к практике выплаты на дивиденды 50% свободного денежного потока. В перспективе 2-3 лет ожидается выделение нового медного "Быстринского" проекта в отдельную компанию с распределением контрольной доли "Норникеля" в нем между акционерами.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов.

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