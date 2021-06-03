Акции HeadHunter интересны для долгосрочной инвестиции - BCS Express

Бумаги HeadHunter интересны для приобретения в долгосрочный инвестиционный портфель "акций роста", считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Компания HeadHunter имеет хорошие финансовые показатели и сохранит положительную динамику роста выручки и прибыли в ближайшие годы. После публикации результатов I квартала прогноз по росту выручки в 2021 году был пересмотрен с 37-42% до 45-50%. Бумаги компании можно рассмотреть для приобретения в долгосрочный инвестиционный портфель "акций роста". С технической точки зрения, интересными для покупок уровнями является диапазон $33-36 за штуку", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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