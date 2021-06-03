Вероятность длительной консолидации или даже коррекции вниз цены меди повышена - Saxo Bank

Вероятность длительной консолидации или даже глубокой коррекции вниз цены меди повышена, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Котировки меди второй день торгуются со снижением, и повышается вероятность длительной консолидации или даже глубокой коррекции. Глобальный объем биржевых запасов стабилизировался около максимума за десять месяцев, спекулянты с декабря сократили чистый объем длинных позиций на 63%. Значимые уровни на снижение - 50-дневная скользящая средняя и февральский максимум (обе отметки около $4,40 за фунт), а в случае прорыва выше $4,72 вероятен возврат к росту", - отмечают эксперты инвестбанка.

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