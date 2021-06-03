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03 июня 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ViacomCBS с целью $70
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ViacomCBS Inc. с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-14 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 64,7%, стоп-приказ: $38,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Финансовые результаты ViacomCBS за I квартал 2021 года оказались достаточно сильными, чему способствовало восстановление доходов от рекламы, констатируют эксперты. Стриминговые сервисы ViacomCBS быстро развиваются, согласно плану компании, в среднесрочной перспективе они должны стать главным драйвером роста ее бизнеса. По прогнозам менеджмента, в перспективе трех лет общее количество стриминговых подписчиков удвоится. "ViacomCBS выглядит весьма недорогим по финансовым мультипликаторам. На наш взгляд, компания вполне может стать объектом для поглощения со стороны одного из крупных игроков медиаиндустрии", - отмечают аналитики "Финама". "С технической точки зрения, актив торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 10,6% и выставлении стоп-заявки на уровне $38,5 риск по портфелю составит 1%", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-VIACOMCBS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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