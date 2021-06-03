"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 320 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 265 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на фоне роста нефти марки Brent выше $70 многие нефтегазовые компании России отстали от котировок черного золота. Текущее существенное расхождение отражает недооценку стоимости компании "Газпром". Дополнительными факторами для роста может послужить высокий спрос на газ в Европе из-за холодной зимы в начале текущего года.

"Экспорт "Газпрома" в Европу за пять месяцев 2021г вырос на 27% г/г, рекордные объемы поставлены в Италию и Германию. Экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за аналогичный период вырос на 27,2% до 84,2 млрд кубометров газа", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа, бумага вышла из боковика и продолжает обновлять максимумы. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 320 руб. При покупке на 11% и выставлении стоп-заявки на уровне 265 руб., риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,8", - указывают стратеги инвесткомпании.

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