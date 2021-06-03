Главные позитивные факторы для ОФЗ - стабильность нефти, рубля и геополитики - Райффайзенбанк

Главные позитивные факторы для ОФЗ - стабильность нефти, рубля и геополитики, в то время как главный негатив исходит от глобальных и локальных инфляционных рисков, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

Аналитики банка констатируют, что за последний месяц доходность 10-летних бумаг практически не поменялась, сохраняясь вблизи 7,25%. Такая стабилизация, на их взгляд, - результат того, что главные позитивные и негативные факторы находятся сейчас в балансе.

"Поддержку рынку оказывает благоприятная конъюнктура на рынке нефти и ослабление давления на рубль: за последний месяц российская валюта смогла укрепиться до уровня 73,5 руб./$1 вблизи многомесячных максимумов, тогда как нефть уже торгуется выше $70/барр. Также благоприятна и нейтрально-позитивная динамика в части геополитических и санкционных рисков (отсутствие негатива воспринимается как позитив)", - указывают эксперты банка.

Впрочем, по их мнению, росту глобального аппетита к риску не помогает инфляционная картина в США (в мае инфляция выросла сразу до 4,2% г./г., что является максимумом с 2008г). И хотя ФРС считает эту ситуацию временной, да и американские 10-летние бенчмарки сохраняют относительную стабильность (UST10 1,6%), отток капитала из стран GEM сохраняется. Не добавляет позитива и ситуация с инфляцией в РФ, и "ястребиная" риторика Банка России.

"Хотя рынок ОФЗ, на наш взгляд, уже учитывает в ценах повышение ставки до 5,75-6% в ближайшие 1,5-2 года, при текущей высокой инфляции у участников рынка может сложиться впечатление, что на этом ЦБ не остановится, и повышение ставки может оказаться более существенным", - полагают стратеги Райффайзенбанка.

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