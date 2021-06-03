"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций НЛМК

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать акции "НЛМК" с целью 295,9 руб. за штуку", что предполагает потенциал роста в перспективе 12 месяцев 9,4%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. "НЛМК" входит в число наиболее эффективных производителей с широким портфелем стальной продукции и высокой степенью обеспеченности ресурсами. Входит в топ-5 рейтинга конкурентоспособности международных металлургических компаний, подготовленного аналитическим агентством World Steel Dynamics", - указывают эксперты "Финама".

Дивидендная политика "НЛМК" предполагает ежеквартальную выплату на дивиденды 100% свободного денежного потока. При этом для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов компания использует нормализированный показатель инвестиций в сумме $700 млн в год, даже если фактические инвестиции будут выше этого уровня, подчеркивают аналитики.

ПАО "НЛМК" - Вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции с долей около 20%. Производственные активы Группы "НЛМК" расположены в России, Европе и США.

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