Рубль останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-73,5 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в среду прибавил около 0,6%, показав рост к концу торгов после относительно стабильной динамики в течение локальной сессии. Концептуально на рынке ничего не меняется: основные факторы - это внешний фон и локальные потоки со стороны экспорта и других участников. Сегодня ждем анонса объема покупок валюты на июнь от Минфина, который может вырасти со 124 до 200 млрд руб. Какого-либо значимого негатива для рубля это не несет, но продолжит ограничивать потенциал его укрепления. На четверг ориентируемся на сохранение диапазона 73,0-73,5 руб./$1", - отмечает Полевой.

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