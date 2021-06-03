Центр внимания инвесторов - акции нефтегазовых компаний и транспорта - ITI Capital

Аналитики ITI Capital рекомендуют инвестировать в текущий момент в акции нефтегазовых компаний и компаний сектора транспорта, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Наша изначальная ставка на нефтегазовый сектор, сделанная еще в сентябре прошлого года, оправдывается - относящаяся к ней доходность может обновить максимумы летом на вторичном рынке (до этого были металлы); нефтегазовые компании (среди них нам нравится Occidental Petroleum, Apache Corp., PetroChina Co., TechnipFMC PLC, BP plc, Energy Transfer и др.), помимо транспорта (United Airlines Holdings, Carnival Corp., American Airlines Group и др.), будут самыми быстрорастущими в ближайшие три месяца. Рекомендуем инвестировать, пока еще не поздно", - отмечают эксперты ITI Capital.

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