Возможен рост цены акций Газпрома до 300 руб. в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 300 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"По котировкам акций "Газпрома" по-прежнему исключительно положительный взгляд на горизонте года. Рост экспортных поставок, высокие цены на газ и ожидания их сохранения - все это способствует будущему росту дивидендов по итогам 2021 года. При спокойном фоне в среднесрочной перспективе возможно достижение круглой отметки в 300 рублей за штуку", - указывает аналитик инвесткомпании.

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