ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с целью 645 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целью 645 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Акционеры "Роснефти" по итогам годового собрания в заочной форме утвердили дивиденды за 2020г в размере 6 руб. 94 коп. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов будет направлено 73,55 млрд руб. Последний день торгов с дивидендами - 11 июня, доходность - примерно 1,27%. С учетом долгосрочного инвестиционного потенциала "Роснефти" считаем, что отсечку можно достаточно комфортно переждать в ее бумагах", - отмечают аналитики банка.

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