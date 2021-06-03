Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ПМЭФ, индексы деловой активности и американская статистика:

- Продолжает работу Петербургский международный экономический форум;

- В ряде стран выходят индексы деловой активности (для сферы услуг и сводные);

- В США ожидаются отчёт по занятости от ADP и данные по заявкам на пособие по безработице за неделю.

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