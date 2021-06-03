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03 июня 2021 года 09:39
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, с роста на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с повышения на 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившийся рост стоимости нефтяных фьючерсов, позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине четверга способна оказать публикация большого количества значимых статистических показателей в США, полагает Манжос. Среди них максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь перенесенный на четверг выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:00 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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