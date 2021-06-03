Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, с роста на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с повышения на 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившийся рост стоимости нефтяных фьючерсов, позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине четверга способна оказать публикация большого количества значимых статистических показателей в США, полагает Манжос. Среди них максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь перенесенный на четверг выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:00 МСК).

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