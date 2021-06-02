Акции российских металлургов остаются привлекательным объектом для инвестиций - "Финам"

Акции российских металлургов остаются привлекательным объектом для инвестиций, отмечается в аналитическом материале "Финама".

Эксперты отмечают следующие факторы привлекательности сектора:

- Металлургическая отрасль, как и весь сырьевой рынок, находится в фазе подъема.

- Российские металлургические компании хорошо интегрированы в сырье, имеют выход на экспортные рынки и поддерживаются развитием внутреннего рынка. Они являются бенефициарами реализации национальных инфраструктурных проектов, предполагающих рост спроса на стальную продукцию. Выход на премиальные внешние рынки в сочетании с доступом к дешевой ресурсной базе обеспечивают высокую рентабельность производства.

- Их предыдущий инвестиционный цикл остался в прошлом, а до следующей большой модернизации есть еще несколько лет. Ведущие российские металлургические компании имеют сейчас чрезвычайно низкую долговую нагрузку. Формируемый свободный денежный поток на 100% ежеквартально направляется ими на дивиденды, благодаря чему удается поддерживать высокую дивидендную доходность акций.

"Вместе с тем одновременно с ростом стоимости акций капитализация российских металлургов по основным мультипликаторам приближается к среднеотраслевым значениям, что, с учетом странового риска, ограничивает потенциал продолжения роста. Однако они все еще интересны с точки зрения дивидендной доходности. Основным риском для них сейчас остается риск мер административного воздействия со стороны государства в связи с резким ростом цен на прокат на внутреннем рынке", - заключают аналитики "Финама".

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