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02 июня 2021 года 17:51
"Финам" рекомендует покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 2096 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 2096 рублей, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Продажи золота приносят более 80% выручки компании. Выручка группы Polymetal формируется в долларах США, в то время как основная часть затрат выражена в российском рубле и казахстанском тенге. Мы считаем Polymetal перспективной и растущей компанией, которая все еще оценивается рынком с дисконтом к конкурентам, в силу чего ее бумаги сохраняют потенциал роста", - пишут эксперты "Финама". Polymetal является второй по величине золотодобывающей компанией и крупнейшим производителем серебра в России. Входит в топ-10 публичных золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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