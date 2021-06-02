Равновесный уровень цен на нефть на ближайшие три года находится между $50-60/барр. - "Финам"

Равновесный уровень цен на нефть марки Brent на ближайшие три года находится в диапазоне $50-60 за баррель, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Анна Зайцева.

"На горизонте в 1-3 года можно ожидать возвращения нефтяного рынка к балансу, что будет ограничивать дальнейший стремительный рост цен на нефть. При этом в ближайшие месяцы темпы восстановления нефтяного спроса будут опережать рост предложения, учитывая довольно консервативный подход ОПЕК+ в части регулирования добычи. В условиях искусственно поддерживаемого дефицита цены на нефть могут даже подрасти от текущих уровней, - пишет эксперт инвесткомпании. - Однако на более долгосрочном горизонте увеличение мирового предложения как за счет смягчения квот ОПЕК+, так и в результате вероятного возвращения на рынок иранской нефти, может оказать давление на котировки и привести к их снижению. На наш взгляд, равновесный уровень цен на нефть на ближайшие три года находится в диапазоне $50-60 за баррель марки Brent".

Если же говорить про более отдаленные перспективы для нефтяного рынка, то необходимо также учитывать фактор энергетического перехода в развитых странах, в результате чего доля нефти в структуре потребления энергоресурсов будет постепенно снижаться, сказываясь на совокупном мировом спросе на нефть, указывает Зайцева. Однако в ближайшие 5-7 лет влияние этого фактора на нефтяные цены будет ограниченным, отмечает она.

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