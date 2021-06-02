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02 июня 2021 года 16:59

"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Tapestry Inc., EQT Corp. и Lumentum Holdings и включив в подборку акции Elastic, Delta Air Lines и Uber Technologies. "Мы решили значительно обновить портфель, увеличив экспозицию на акции роста. Мы фиксируем прибыль в акциях Tapestry и EQT, которые выросли с момента включения на 24% и 22% соответственно. Также мы исключаем бумаги Lumentum, где не видим среднесрочных катализаторов переоценки акций даже с учетом стратегической привлекательности рынков, на которых оперирует компания ", - пишут эксперты. - Мы включаем в подборку акции Elastic, одного из лидеров в сегменте кибербезопасности и анализа данных. По нашим оценкам, Elastic сможет показывать рост прибыли на уровне более 25% ежегодно за счет усиления спроса на подобные решения и использования динамического ценобразования, которое зависит от объема анализируемых данных". Также аналитики добавили в топ-10 акции Delta Air Lines, которые выиграют от восстановления объемов международных авиаперелетов, и Uber, где видим значительный потенциал для опережающей динамики акций в условиях растущего спроса на перевозки пассажиров. Новый состав топ-10 акций США:
Название Вес, % Див. доходность на 12 мес. Потенц. доход
AvalonBay Communities 10 3,1 -5,0
BioMarin Pharmaceutical 10 0,0 40,9
Boston Scientific 10 0,0 15,1
Delta Air Lines 10 0,7 16,0
Elastic 10 0,0 41,8
Hasbro Inc. 10 2,9 14,2
Huntington Bancshares 10 4,0 10,2
Kellogg Co. 10 3,5 5,0
Palo Alto Networks 10 0,0 21,2
Uber Technologies 10 0,0 39,5
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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