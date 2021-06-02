Выход рубля из консолидации может оказаться сильным - BCS Express

Выход рубля из консолидации при появлении значимых драйверов может оказаться сильным, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне. Выход из консолидации обычно происходит мощным ценовым импульсом, но для этого должны появиться сильные драйверы, способные в долгосрочном плане повлиять на рубль", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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