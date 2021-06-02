Подъем цены акций Северстали выше 1775 руб. в краткосрочной перспективе маловероятен - "Велес Капитал"

Подъем котировок акций "Северстали" выше уровня в 1775 рублей в краткосрочной перспективе маловероятен, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова".

"Котировки акций "Северстали" в среду сохраняют слабость, обеспеченную как общей неопределенностью в секторе после высказываний чиновников о сверхприбылях металлургов, так и техническими факторами. Бумаги еще не закрыли дивидендный "гэп", для чего им необходимо подняться к 1739 руб., и вместо этого консолидируются у поддержки 1670 руб. с рисками развития нисходящего движения при её пробое (к 1540-1600 руб.). ADX дневного графика при этом указывает на "медвежий" тренд и вероятный потолок роста на уровне 1775 руб. (средняя полоса Боллинджера) даже в случае краткосрочного отскока котировок. Важная среднесрочная поддержка для бумаг расположена у 1540 руб.", - указывает Кожухова в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.