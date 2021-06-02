BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Интер РАО

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвесткомпании

"Из ближайших отсечек можно выделить закрытие дивидендного реестра в "Интер РАО". 3 июня акции будут торговаться последний день с дивидендами. За счет роста последних сессий резко снизились риски того, что бумаги после дивидендного "гэпа" опустятся ниже важной поддержки 4,9 руб. Таким образом, они могут остаться в боковом коридоре. Локальных драйверов пока недостаточно, но на длинной дистанции взгляд на перспективы котировок акций исключительно положительный", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.