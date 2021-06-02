"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $206

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $206 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ожидается самый масштабный релиз после начала пандемии - показ нового фильма Disney "Круэлла", который пройдет в 3892 кинотеатрах США. Акции компании будут находиться под пристальным вниманием инвесторов. Несмотря на снижение чистой прибыли и выручки компании в 1К21 (согласно отечности по стандартам GAAP, выручка упала на 18,1% г/г до $31,862 млрд), прогнозы аналитиков по II кварталу остаются позитивными", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа, бумага торгуется в рамках восходящего долгосрочного канала. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $206. При покупке на 13% и выставлении стоп-заявки на уровне $169 риск на портфель составит 0,73 %. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают эксперты инвесткомпании.

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