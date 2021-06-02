Цена нефти к середине года продвинется значительно выше отметки $70/барр. - Julius Baer

Цена нефти к середине года продвинется значительно выше отметки $70 за баррель Brent, полагает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

"Уверенная динамика спроса и вероятные задержки в переговорах по ядерной сделке с Ираном подтолкнули цены на нефть выше долгожданного уровня в $70/барр. Ключевым фактором остается оживление индустрии досуга в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока затмевают трудности, связанные с новыми ограничительными мерами в Азии. Мы ожидаем, что к середине года цены на нефть продвинутся значительно выше отметки $70/барр. При этом мы по-прежнему считаем, что нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла", - отмечает Рюкер.

Заседание ОПЕК+, группы, включающей Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других производителей нефти, таких как Россия, завершилось позитивными заявлениями об усилении мирового спроса на нефть, обосновывая решение продолжить ослабление ограничений добычи нефти в июле.

Между тем, официальные заявления Ирана указывают на некоторые задержки в текущих переговорах по ядерной сделке. Некоторые наблюдатели рынка ранее утверждали, что выборы в Иране в конце этого месяца вероятнее всего отложат заключение любого соглашения. Ключевым фактором на рынке нефти, на взгляд Рюкера, остается восстановление экономики западных стран и рост активности в сфере досуга.

Несмотря на то, что Китай доминировал в динамике спроса в середине и конце прошлого года, в этом году движение спроса обеспечивают Соединенные Штаты и Европа, считает эксперт банка. Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией в Индии, негативные последствия для потребления нефти в значительной степени затмеваются положительными тенденциями в западном мире.

"Сильная динамика роста должна преобладать в ближайшее время. Мы по-прежнему считаем, что нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла, и цены достигнут пика к середине года, поскольку поставки ограничены искусственно, а не структурно. При этом мы внимательно следим за давлением на западные компании по снижению выбросов парниковых газов до нулевого уровня. Эти события могут привести к ощутимым инвестиционным ограничениям, компенсирующим текущий рост производительности, и в этом случае наши долгосрочные прогнозы по нефти окажутся слишком сдержанными, а страны-производители нефти получат больше влияния на ценообразование", - заключает стратег Julius Baer.

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