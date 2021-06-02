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02 июня 2021 года 13:43
"Финам" рекомендует покупать акции Lockheed Martin с целью $450,3
"Финам" рекомендует покупать акции Lockheed Martin с целевой ценой $450,3 за штуку конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 17,1% от текущего ценового уровня, отмечается в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Наталия Пырьева отмечает, что из оборонного бюджета США на 2021г $11,4 млрд планируется направить на приобретение 79 истребителей F-35 производства Lockheed Martin, $1,1 млрд - на систему противоракетной обороны Aegis и $916 млн - на поставку комплексов противоракетной обороны THAAD. "Финансовые показатели Lockheed Martin демонстрируют стабильную динамику на протяжении многих лет. Чистая прибыль компании в первом квартале 2021 года увеличилась на 6% г/г, до $ 1,8 млрд, выручка подросла на 4% г/г, до $16,6 млрд. Компания улучшила прогноз по финансовым показателям на 2021 год. Так, выручка ожидается в диапазоне $67,3-68,7 млрд, а чистая прибыль - в коридоре $ 26,4-26,7 на акцию", - подчеркивает эксперт. Кроме того, Lockheed Martin является стабильным плательщиком дивидендов и на протяжении 18 лет увеличивает дивидендные выплаты, указывает Пырьева. По итогам 2020г компания направила на выплаты $2,8 млрд, или $9,8 на акцию, с доходностью 2,61%. При этом в 4К20 менеджмент повысил размер квартальных дивидендов на 8%, до $2,6 на акцию. В первом квартале текущего года компания выплатила в виде дивидендов $739 млн, или $ 2,6 на акцию, с доходностью 0,71%. Lockheed Martin Corp. - компания оборонного сектора, специализирующаяся в области авиастроения, оружия, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-LOCKHEED/MARTIN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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