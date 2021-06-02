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02 июня 2021 года 13:13
Финам" рекомендует покупать акции Русагро с целью 1159 руб
Финам" рекомендует покупать акции "Русагро" с целью 1159 руб. с целевой ценой 1159 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23,34% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Одной из самых насущных проблем практически для всех стран мира сегодня является рост цен на продовольствие. Специфика бизнеса "Русагро" позволяет выигрывать от этого тренда", - отмечает аналитик инвесткомпании Артемий Шамшуков. Эксперт отмечает следующие факторы привлекательности компании: - Бизнес-модель "Русагро": благодаря вертикальной интеграции компания может поставлять сырье с меньшими логистическими затратами и эффективно управлять элементами цепочки создания стоимости. - Индексный провайдер MSCI включил GDR "Русагро" в индекс MSCI Russia Small Cap в результате ребалансировки в ноябре 2020г. - Географическая экспансия продаж: по итогам 2020г "Русагро" экспортировала продукцию в 60 стран, включая 9 новых направлений. На зарубежный сегмент приходится около трети всех продаж компании (32%). Доля экспорта в общей выручке выросла на 8%. - Китайский фактор: в феврале 2021г компания начала поставлять подсолнечное масло под торговой маркой "Лето Красно" в сеть гипермаркетов Century Mart в Китае. Это первый договор с китайской сетью. Первой была и поставка сухой молочной сыворотки "Русагро" в Поднебесную в декабре прошлого года. - Высокие дивидендные выплаты: "учитывая достаточно устойчивое финансовое положение, связанное с вертикальной интеграцией бизнеса, а также неплохими показателями ликвидности (Quick Ratio и Current Ratio - 0,7 и 1,6 соответственно против средних по конкурентам 0,6 и 1,3), можно рассчитывать на продолжение выплаты самой большой дивидендной доходности по индустрии - примерно 8,7% против среднего 3,3%", - пишет Шамшуков. Аналитик также выделил три основных риска, связанных с деятельностью компании: - Изменение политики в области контроля цен, экспортного и налогового законодательства. Изменения в вышеперечисленных областях, по мнению Шамшукова, способны оказать негативное влияние на результаты компании. Введение потолка цен или квот на экспорт продукции "Русагро" ограничивает возможности увеличения выручки. В свою очередь, рост налогов может привести к снижению чистой прибыли. - Снижение цен на продукцию. "Основные финансовые показатели компании напрямую связаны с уровнем цен на сахар, сельскохозяйственные культуры, растительные масла и т. д. Контролировать уровень цен в полном объеме компания не в состоянии. Некоторыми из причин снижения цен могут стать: рост предложения со стороны конкурентов, снижение покупательской способности населения, ограничения на экспорт продукции, а также снижение мировых цен", - отмечает эксперт "Финама". - Снижение урожайности из-за непогоды. Засуха, заморозки, сильные ветра могут приводить к снижению урожайности. Следовательно, у компании будет меньше продукции на реализацию, а значит, пострадает выручка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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