Индекс Мосбиржи может подняться к 3790-3800п в ближайшее время - BCS Express

Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3790-3800 пунктов в ближайшей перспективе при стабильном фоне, сообщается в комментарии BCS Express.

Рост российского рынка акций продолжается, индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы благодаря положительному внешнему фону, констатирует эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

По его мнению, в пользу роста говорит целый ряд факторов:

- рост цен на нефть;

- стабильно высокие цены на сырьевые товары в целом;

- рост глобального аппетита к риску;

- глобальный рост мирового индекса MSCI ACWI;

- снижение геополитических рисков из-за запланированной на 16 июня встречи президентов РФ и США.

"Все эти факторы вкупе с высокой дивидендной доходностью и притоком средств частных инвесторов постепенно выдавливают наш рынок наверх. Опасения из-за роста инфляционных рисков "переварены" и временно отошли на второй план. По индексу Мосбиржи в качестве ориентира ранее обозначали цели в районе 3790-3800 пунктов, они могут быть достигнуты уже в ближайшей перспективе при стабильном фоне", - пишет Карпунин. - В целом удержание длинных позиций в рамках портфеля российских акций пока остается актуальным, если говорить о горизонте до конца года. О сломе восходящего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске индекса Мосбиржи ниже 3570 пунктов, что на 5,4% ниже текущих значений".

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