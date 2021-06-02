ПСБ рекомендует покупать акции ММК

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре.

"Акционеры "ММК" одобрили выплату дивидендов в размере 0,945 рубля на акцию за 4К20 и 1,795 рубля на акцию - за 1К21, сообщила компания. Последний день торгов с дивидендами - 15 июня, доходность за 1 кв. - примерно 2,8%. Всего за 2021г "ММК" может выплатить дивиденды в районе 8 руб./акцию, по нашим оценкам, что дает доходность примерно 12,5%. Рекомендуем "покупать" акции ММК", - пишут эксперты ПСБ.

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