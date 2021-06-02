Идея дня: предпочтение акциям Polymetal - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" из мировых производителей драгоценных металлов отдает предпочтение Polymetal, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"Динамика цены золота с начала пандемии имела положительную корреляцию с фондовыми индексами. Это нетипично - обычно корреляция отрицательная. Думаем, что обратная корреляция восстановится. Это обеспечит диверсификацию и защиту инвестиционным портфелям, поддержит инвестиционный спрос на золото. Из мировых производителей драгоценных металлов мы отдаём предпочтение Polymetal. Квалифицированным инвесторам стоит также обратить внимание на Centamin, Fresnillo, Gold Fields, Kirkland и Pan American Silver", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.